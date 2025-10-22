das otto zu Besuch beim BayernLab

Der BayernAtlas: „Darum beneiden uns die anderen Bundesländer“, so die Aussage von Martin Spiegel vom BayernLab in Eichstätt, der fachkundig und unterhaltsam durch den eindrücklichen Abend führte. Der BayernAtlas ist eine Internetanwendung zum Betrachten amtlicher Karten, Luftbilder und sonstiger WMS-Services (Web Map Service) der Bayerischen Vermessungsverwaltung. Er enthält Luftbilder, Internetkarten, amtliche topographische Karten und die Flurkarte. Er liefert für eine Vielzahl von Anwendungen (u.a. Planen, Bauen, Umweltgefahren, Sport, Freizeit, Energie, Vermessung, Kultur) spannende Informationen. Dadurch ergibt sich ein völlig neuer Blick auf das Bundesland, denn durch die Möglichkeit verschiedene Informationskarten übereinanderzulegen, ist deutlich erkennbar welche Gebiete auch in der Region von Hochwasser bedroht oder für Windkraftanlagen geeignet sind. Da jeder Teilnehmer seinen eigenen Bildschirm hatte, waren die vorhandenen Plätze schnell ausgebucht und am 18. November wird ein zweiter Termin beim BayernLab in Eichstätt angeboten.

