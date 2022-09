Neuburg

Das Parkbad bleibt offen: Was wird jetzt aus dem Donauschwimmen?

Anfang 2020 gab es das letzte Mal ein Donauschwimmen in Neuburg. Ob das Spektakel in diesem Winter stattfinden kann, ist ungewiss.

Plus Das Neuburger Parkbad wird eingeschränkt öffnen – eine Entscheidung, die für Erleichterung sorgt. Doch die Organisatoren des Donauschwimmens müssen nun schnell reagieren.

Von Andreas Zidar

Bernhard Gmehling hatte am Dienstagabend einen Anruf zu tätigen. Direkt nach der Sondersitzung des Werkausschusses meldete sich der Oberbürgermeister bei Matthias Brendel, dem Vorsitzenden der Neuburger Wasserwacht. Der wartete dringend auf diese eine Nachricht. Wird das Parkbad in diesem Herbst und Winter geöffnet oder nicht? Wie berichtet, entschied sich der Werkausschuss dafür, das Hallenbad zum Energiesparen nicht komplett geschlossen zu halten, sondern in einer reduzierten Variante zu betreiben. Eine Entscheidung, auf die Brendel gewartet hatte. Er und seine Mitstreiter von der Wasserwacht organisieren das Donauschwimmen. Doch ob Europas größtes Winterschwimmen nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann, ist auch nach dem Beschluss pro Parkbad-Öffnung ungewiss.

