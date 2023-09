Das Pro und Contra im Blick: Theresa Ley legt sich nur selten fest

Immer abwägend gibt sich die Kandidatin der FDP. Sie argumentiert konzentriert, doch beim Thema Tempolimit zeigt sie Nerven.

Besonnen und konzentriert antwortet Theresa Ley auf die Fragen. Sie wägt gerne ab, das wird dem Publikum an diesem Abend sehr deutlich. Die Kandidatin der FDP für den Landtag spricht viel von Abwägung. Verschiedene Interessen müssten eben abgewogen werden. Und auch Umwelt und Wirtschaft müssten abgewogen werden. Das Aussteuern von Pro und Contra zieht sich durch Leys Stellungnahmen.

Bei den Entweder-oder-Fragen musste sie sich dann doch entscheiden. Und zieht einen Aperol dem Apfelsaft vor – aber nur ab und an. Außerdem steht sie mehr aufs Sparen als auf Schulden machen, bekennt aber freimütig, dass sie sich für das gerade erworbene Eigenheim verschulden musste. „Größere Anschaffungen wie ein Haus, da geht es ja gar nicht anders. Aber ansonsten bin ich schon mehr fürs Sparen.“ Im Gegensatz zu der anderen Kandidatin und den Kandidaten nennt sie bei ihrer Vorstellung ihre politischen Ziele noch nicht, stellt dann aber bei der ersten Frage („Wieso für die FDP?“) die Partei in den Vordergrund. Die „Stimme der Vernunft“, so ihr Credo im Sinne des Wahlkampfmottos ihrer Partei, müsse die Fünf-Prozent-Hürde schaffen und in den Landtag einziehen. „Dafür setze ich mich ein.“ Sie stellt klar, dass sie voll und ganz im Dienste der Partei steht.

Theresa Ley ist gegen die Donaubrücke in Neuburg aber für den Ausbau der B16

Bei lokalen Themen wie dem vierspurigen Ausbau der B-16 und der zweiten Donaubrücke hat sie eine differenzierte Meinung –sie ist für den Ausbau der B16, aber gegen die zweite Donaubrücke in Neuburg. Begründung: die Bundesstraße sei von regionaler und überregionaler Bedeutung. Die Brücke dagegen sei ein zu großer Eingriff bei zu wenig Nutzen. Außerdem herrsche bei Großprojekten, wie bei der Donaubrücke ein hoher Kostendruck – soll heißen, Theresa Ley befürchtet, dass die Donau-Überquerung mehr kosten wird als veranschlagt. Bei diesem Projekt überwiege für sie der Faktor Naturschutz.

Ley gibt zu bedenken, dass der Bildungsnotstand aus den Schulen noch gar nicht in den Universitäten angekommen sei. „Studien zeigen, dass unsere Kinder immer schlechter im Basiswissen wie dem Lesen oder Rechnen sind.“ Jetzt hätte das Land noch gute Studierende, aber man müsse darauf achten, dass in Zukunft nicht der Anschluss verloren gehe.

Sie versteht die Sorgen der Landwirte im Donaumoos, will aber auch die Wiedervernässung

Beim Thema Donaumoos versteht die FDP-Kandidatin die Sorgen der Landwirte. Bei der angestrebten Wiedervernässung von Teilen des Niedermoores müssten diese berücksichtigt werden. Und wieder das Wort „Abwägung“ - der Naturschutz und die wirtschaftlichen Interessen der Landwirte müssten unter einem Dach vereinbar sein. Bei der Größe des Donaumooses - ihre Frage im Heimatquiz - musste die Ingolstädterin passen.

Ein typisches FDP-Thema schnitt Werner Widuckel, Kreisvorsitzender der SPD, mit seiner Frage an, wie der drohenden Deindustrialisierung in Bayern und der Region entgegengetreten werden kann. Runter mit der Steuerlast, mit den Energiepreisen und mit der Bürokratie. „Die Wirtschaft und vor allem Gründer brauchen mehr Freiräume.“

Die Abschlussfrage nervte Theresa Ley dann regelrecht. Gefragt, ob sie für oder gegen ein Tempolimit auf Autobahnen sei, winkte sie ab. „Die Debatte ist mir zuwider und ich möchte sie hinter mir lassen. Ich brauche das Tempolimit nicht, aber wenn es kommen sollte, wehre ich mich auch nicht dagegen.“ Auch nach dieser Antwort nur vereinzelte Klatscher. Im Kolpingsaal musste die FDP - wie im Wahlkampf - um die Gunst der Wähler kämpfen