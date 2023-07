Das Programm vom Neuburger Volksfest 2023

Das Volksfest in Neuburg findet vom 28. Juli bis zum 6. August 2023 statt. Hier finden Sie alle Informationen zu der Festwiese, den Veranstaltungen und den Fahrgeschäften.

Seit 1937 gibt es in Neuburg ein Volksfest. 2023 findet es zum 77. Mal statt. Die Festwiese befindet sich auf dem Volksfestplatz in der Berliner Straße. Wie jedes Jahr beginnt es auch heuer wieder am letzten Tag des Monats Jui. Hier gibt es einen Überblick zum Programm, den Fahrgeschäften und den Öffnungszeiten.

Neuburger Volksfest 2023: Datum, Öffnungszeiten und Programm

Das sind die Öffnungszeiten der Festwiese: Von Freitag, 28. Juli 2023, bis Sonntag, 6. August 2023.

Freitag, 28. Juli:

Die Festwiese ist geöffnet von 16 bis 23 Uhr.

Eöffnung am Schrannenplatz:

16.30 Uhr: Standkonzert der Stadtkapelle Neuburg; Bierprobe für die Bevölkerung

17.15 Uhr: Sternmarsch der Kapellen zum Schrannenplatz

18 Uhr: Umzug vom Schrannenplatz über die Adler-, Hirschen-, Schäffler- und Hechtenstraße, Oswaldplatz, Münchener-, Sudetenland- und Berliner Straße zum Volksfestplatz

Biergarten:

19 Uhr: Eröffnung und Bieranstich durch OB Bernhard Gmehling, Moderation durch Schorsch Thaller ; für die musikalische Umrahmung sorgt die Stadtkapelle Neuburg

Das Neuburger Festzelt ist auch bei Hitze beliebt, wie hier im Sommer 2019. Foto: Silke Federsel

Samstag, 29. Juli:

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

19 Uhr: Biergartenbetrieb mit der Showband Best-Of

Sonntag, 30. Juli:

Die Festwiese ist geöffnet von 11 bis 23 Uhr.

7-15 Uhr: Flohmarkt in der Berliner Straße

Biergarten:

10 Uhr: Volksfest- Schafkopfturnier der Wasserwacht- Ortsgruppe Neuburg

19 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die Feichtlerberger Musikanten

Autoskooter:

20 Uhr: Tanzauftritt der FameStep- Sommertanzgruppe der Burgfunken Neuburg

Montag, 31. Juli

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

Biergarten:

14 Uhr: Seniorennachmittag der Stadt Neuburg, ab 15 Uhr mit musikalischer Umrahmung durch die Stadtkapelle Neuburg

19 Uhr: Gstanzlabend mit Gstanzlsänger Erdäpfekraut und den Sehensander Musikanten

Dienstag, 1. August

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

14 bis 20 Uhr: Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Festplatz

Biergarten:

16 Uhr: Oberbayerisches Puppentheater mit dem Stück Schnappi das kleine Krokodil

19 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Dreisamkeit

mit Dreisamkeit 20 Uhr: Volksfestdreikampf Bayer. Sportschützenbund Gau Pöttmes Neuburg gegen das Taktische Luftwaffengeschwader 74 Neuburg

Mittwoch, 2. August

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

Biergarten:

19 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band Gaudinockerl XXL

Festplatz:

22:30 Uhr: Brillant- Höhenfeuerwerk mit Musik

Volksfestplatz in Neuburg: Auch 2023 gibt es wieder einen Flohmarkt

Donnerstag, 3. August

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

Biergarten:

19 Uhr: Abend der Vereine und Verbände mit den Musikern Mia & DaAnda

Autoskooter:

20 Uhr: Tanzauftritt der FameStep- Sommertanzgruppe der Burgfunken Neuburg

Freitag, 4. August

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

Abend der Betriebe und Behörden mit bayerischer Blasmusik

Samstag, 5. August

Die Festwiese ist geöffnet von 14 bis 23 Uhr.

19 Uhr: Wiesn- Party "Dirndl trifft Lederhose" mit DJ Breze

Sonntag, 6. August

Die Festwiese ist geöffnet von 11 bis 23 Uhr.