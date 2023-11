Das Rote Tor in Neuburg soll 2024 vor dem Verfall gerettet werden

Gute Nachrichten für ein Bauwerk, dass die Obere Altstadt in Neuburg prägt: 2024 könnte eine lang diskutierte Sanierung anstehen.

Gute Nachrichten für ein echtes Wahrzeichen der Stadt Neuburg: Die Sanierung des Roten Tores in der Oberen Altstadt steht als fester Punkt im Haushalt der Stadt. 430.000 Euro sind vorgesehen, um "die geschminkte Leiche", wie sie Stadtbaumeister Dieter Reichstein nannte, am Leben zu erhalten. Vor allem der rechte Turm am Eingang der Hützeldörre ist wohl einsturzgefährdet, die Feuchtigkeit hat den Mauern und Balken des leer stehenden Gebäudes mächtig zugesetzt. Folglich muss die Stadt nun handeln.

Das Gutachten zum detaillierten Schadensbild steht aber noch aus. Seit Jahren ist der Zustand und auch eine mögliche Nutzung des markanten Tores, das von außen ein gepflegtes Erscheinungsbild zeigt, Diskussion in der Stadt. Vor allem Klaus Babel, Stadtrat der Freien Wähler, hatte sich stets für den Erhalt und eine Sanierung eingesetzt und entsprechend Alarm geschlagen. Angesichts der bereitgestellten Geldmittel war er sehr erfreut, befürchtet aber darüber hinau weitere Kosten. (fene)