Das Schultheater der Neuburger FOS/BOS thematisiert Suizid

Mit dem Tabuthema Suizid setzt sich die jüngste Inszenierung der Theatergruppe der Neuburger FOS/BOS auseinander. Das Stück "Auerhaus" stimmt nachdenklich.

Eine rauschende Silvesterparty, anschließend stürmt die Polizei die Bühne und das Ganze endet fast mit einer Schießerei bei einer Verfolgungsjagd. Das sind ein paar der Eindrücke, die nach den Aufführungen des Stücks „Auerhaus“ im Kopf der Zuschauer hängen bleiben. Eine Stunde lang unterhalten die neun Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe der FOS/BOS Max-von-Pettenkofer in Neuburg auf der Bühne das Publikum, spielen, streiten, lieben, feiern.

„Als wir am Anfang des Schuljahres nach einer passenden Vorlage suchten, waren die Schüler schnell Feuer und Flamme für ,Auerhaus' von Bov Bjerg“, erklärt Tanja Büchl, die Leiterin der Theatergruppe. „Es ist ein recht unkonventioneller Jugendroman mit ausgefallenen Rollen, was immer interessant für Schüler ist.“ Und das merkt man. Es ist ganz schön was los auf der Bühne, auf der sogar live gesungen und geküsst wird.

Was aber wohl am meisten in Erinnerung bleibt, sind auch die leisen Momente, in denen der Protagonist Höppner, gespielt von Elvin Grzesik, mit seinem besten Freund Frieder, gespielt von Lukas Singhoff, über Wünsche und Träume, aber auch über die ersten sexuellen Erfahrungen spricht. Und sie reden auch über ein Tabuthema der Gesellschaft: Suizid.

Neuburger Theatergruppe berührt mit Stück zum Tabuthema Suizid

Frieder hat nämlich versucht sich umzubringen. Um sich um ihn zu kümmern, ziehen seine Freunde, gespielt von Lena Seichter, Laura Pareja Ramos, Nenad Zerhoch, Rosalie Kilg und Yannik Siebenhüter mit ihm zusammen in das verlassene Haus seines Großvaters. „Es berührt einen einfach, wie sehr die Freunde füreinander da sind und in der WG zu einer schrägen Familie zusammenwachsen“, so Tanja Büchl. „Gleichzeitig war es eine sehr intensive Erfahrung, Szenen zu proben, in denen so offen und ehrlich über Selbstmord gesprochen wird. Uns war aber wichtig, bewusst mit dem Tabu zu brechen.“

Am Ende des Abends steht aber nicht der Suizid im Vordergrund. „Wenn ich jemandem von meiner Zeit im Auerhaus erzählte, dann begann ich immer damit, wie Frieder am Heiligabend den großen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz gefällt hatte“, erinnert sich die Figur Höppner nämlich lächelnd an die wohl verrückteste Aktion seines besten Freundes Frieder. „Ich hätte auch mit seiner Beerdigung beginnen können, aber das schien mir nicht richtig zu sein.“ Am Ende sind es nämlich die gemeinsamen Erlebnisse und die Freundschaft, die bleiben, so die Botschaft des Theaterstücks, das viele lustige Momente hat, aber das Publikum auch gerührt hat. (AZ)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten. Hier finden Sie eine Übersicht.