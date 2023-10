Das sind die Gewinner der Kürbis-Aktion der Neuburger Rundschau

Über 700 User haben bei unserem Kürbis-Voting ihre Stimme abgegeben. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Die Entscheidung ist gefallen: Fast 700 Leserinnen und Leser haben sich an unserem kleinen Online-Voting beteiligt und den schönsten Halloween-Kürbissen ihre Stimme gegeben. Damit stehen die ersten drei Gewinner fest. Sie alle dürfen sich über einen Gutschein im Wert von zehn Euro für das Neuburger Hallenbad sowie jeweils einen Gutschein für Currywurst und Pommes im Parkbad-Bistro freuen.

16 Bilder Sie haben abgestimmt: Dieses Kürbisgesicht ist das gruseligste Foto: Elisabeth Sutner

Die meisten Stimmen, genau 160, fielen auf den jungen Kürbisschnitzer Valentino Skrock aus Neuburg. Der Sechsjährige hatte einen sehr ungewöhnlichen Kürbis gestaltet: Er hat seiner orangefarbenen Kugel gleich hundert Augen verpasst und gleichzeitig noch schwarze Würmer (Pfeifenputzer) durchkrabbeln lassen.

Der zweite Platz geht an Margrit Seitz aus Neuburg, die zusammen mit ihrer Tochter einen Spooky-Gremling geschnitzt hat. Und auch Marcel Winter aus Neuburg wird für die geschnitzte Katze mit einem Preis belohnt. Die Gewinner können sich ihre Gutscheine in der Redaktion abholen. Die Neuburger Rundschau dankt allen, die sich an unserem kleinen Wettbewerb beteiligt haben. (AZ)

