Das sind die neuen Sternderlpass-Gewinner in Neuburg

Die Gewinner der dritten Sternderlpass-Ziehung stehen fest. Jetzt geht das Kindersuchspiel in die vierte und letzte Runde.

Der Sternderlpass ist das beliebte Suchspiel des Stadtmarketingvereins durch die Neuburger Innenstadt. Woche für Woche dürfen sich Kinder mit ihren Familien auf den Weg machen, Buchstaben sammeln und daraus ein Lösungswort bilden. Die einzelnen Buchstaben finden sich in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte. Auch in der dritten Runde gab es viele Teilnehmer, die den gesuchten Begriff "Schlittenfahrengehen“ herausgefunden und auf dem Sternderlpass notiert haben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Am Dienstagabend, 13. Dezember, fand auf der Aktionsbühne am Schrannenplatz die dritte Sternderlpass-Ziehung statt. Neuburgs Christkind Fiona und seine Engerl Theresa und Romy zogen gemeinsam mit Emelie Kopischke und Ilona Dischner vom Stadtmarketing die glücklichen Gewinner. Über jeweils drei Neuros dürfen sich freuen: Sebastian Feyrer, Daria Mihai, Louis Bengler, Marie Mertl und Luca Bedynek.

Jetzt geht es mit dem Kindersuchspiel in die vierte und letzte Runde. Die Buchstaben wurden getauscht und ein neues Wort wird gesucht. Teilnahmekarten gibt es in allen beteiligten Geschäften, im Obergeschoss der Markthalle und direkt vor der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins im Fürstgartencenter. Die ausgefüllten Karten können dann in den goldenen Weihnachtsbriefkasten an der Aktionsbühne am Schrannenplatz eingeworfen werden.

Die nächste Sternderlpass-Ziehung findet am kommenden Dienstag, 20. Dezember, pünktlich um 18 Uhr statt. Wiederum geht es um fünf Neuro-Packerl im Wert von je 30 Euro. Anwesenheit ist übrigens Voraussetzung um gewinnen zu können, wobei es natürlich auch reicht, wenn bei Verhinderung ein Vertreter der Familie vor Ort ist. Alle Informationen zur gesamten Neuburger Weihnacht finden sich unter www.neuburger-weihnacht.de. (AZ)