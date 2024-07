Neuburg hat ein neues Jugendparlament

Als Roland Habermeier dann noch daran erinnert, seinen Namen bitte nicht auf den Stimmzettel zu schreiben, schauen einige Jüngere kurz ungläubig auf. „Die Wahl ist schließlich geheim.“ Zum zehnten Mal sind am Freitagnachmittag Kinder und Jugendliche aus Neuburg im Sitzungssaal des Rathauses zusammengekommen, um ein Jugendparlament (Jupa) zu wählen. Erstmals durften auch unter 21-Jährige an der Wahl teilnehmen, die zwar nicht in Neuburg wohnen, hier aber zur Schule gehen, oder eine Ausbildung absolvieren. Bis 2026 sind die 16 jungen Parlamentarier zwischen zwölf und 17 Jahren gewählt. Einige haben bereits konkrete Vorstellungen, welche Themen sie angehen wollen.

16 Kinder und Jugendliche ins Neuburger Jugendparlament gewählt.

Ein bisschen stolz ist Habermeier schon. „In Neuburg haben wir es immer geschafft, das Jupa am Laufen zu halten“, so der CSU-Stadtrat und Jugendreferent. 2000 war er eines der Gründungsmitglieder des ersten Neuburger Jugendparlaments. Er sei stolz darauf, dass es in der Stadt immer wieder engagierte junge Leute gäbe, die sich auf diesem Weg demokratisch beteiligten.

Diesmal fanden sich 21 Wahlberechtigte, darunter viele, die selbst zur Wahl standen, im Rathaus ein, um ihre Stimme abzugeben - bei knappen 30 Grad am Freitagnachmittag. Ein paar Kandidaten mussten allerdings in Abwesenheit gewählt werden, da zeitgleich an einigen Schulen noch Abschlussfeiern stattfanden, so zum Beispiel an der Paul-Winter Realschule.

Vorhaben für die nächste Wahlperiode: Jupa will Traumtheater unterstützen

Vor der Wahl hatten sich die anwesenden Kandidaten kurz vorgestellt und erklärt, warum sie das Mandat ergreifen wollen. So zum Beispiel der 16-jährige Jakob Sens, der sich hat wählen lassen, weil er „gerne an der Politik teilnehmen und etwas verändern will“, so der Gymnasiast. Ähnliches treibt auch den 16-jährigen Elias Schläger an, der sich als Schüler der Paul-Winter-Realschule vorstellte. Er sieht Jugendparlament als Ort, an dem er sich politisch betätigen kann. „Ich bin schon in der Jungen Union“, sagte Schläger. Konkretere Vorstellungen, wofür er seine Amtszeit nutzen will, hat Rosano Vetter, der mit nur 12 Jahren das jüngste Mitglied des neu gewählten Gremiums ist: „Ich würde gerne mehr solche Sachen wie das Traumtheater in Neuburg unterstützen.“

Erstmals wird ein nicht-Neuburger ins Jupa gewählt

Mit Markus Henkelmann, einem 17-jährigen Schüler der Neuburger FOS, gibt es nun erstmals auch einen Jugendparlamentarier, der nicht in Neuburg wohnt. Drei Jugendliche, die ebenfalls aus der Region stammen, haben die Chance genutzt, und an der Wahl teilgenommen. Ermöglicht hat das eine Satzungsänderung des Jupas, die erst vor einem Monat im Stadtrat bewilligt wurde.

Bis August ist noch das alte Jupa im Amt, ab September übernimmt das neue Gremium. Wie Habermeier bestätigte, werde es zum Start eine Klausurtagung im Karlshulder „Haus im Moos“ geben, damit sich die neuen Parlamentarier kennenlernen und ihre Sprecher wählen können.