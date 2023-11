Das steht beim "Metal Friday" im Juze Neuburg auf dem Programm

Metal-Fans aufgepasst: Wer seine Trommelfelle mit verschiedenen Metalrichtungen verwöhnen will, ist im Jugendzentrum am sogenannten "Metal-Friday" genau richtig. Welche Bands dabei sind.

Drei Bands treten am "Metal Friday", 17. November, ab 20 Uhr im Jugendzentrum in Neuburg auf. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Zuschauer dürfen sich auf Pain Paradize, Hybrid Rage und Entera freuen.

Anspruchsvolle Riffs - donnernde Drums - harte Breakdowns, das sind Pain Paradize, die vierköpfige Newcomer-Metalband aus Eichstätt. Die Musiker fanden erst im Frühjahr 2022 zusammen und spielten doch bereits einige Male auf den Bühnen der Region für ein stetig wachsendes Publikum. Die eigens geschriebenen Songs verbinden beeindruckende und vielschichtige Gitarrensounds und schnelle, raffinierte Schlagzeugbegleitung mit kraftvollen Vocals. Pain Paradize bewegt sich zwischen den Genres Metalcore und NuMetal. Ihre düsteren und emotionalen Texte holen die Zuhörer von Anfang an ab und zeigen vor allem das große Songwriting-Potenzial der aufstrebenden Musiker.

Drei Live-Bands sind am Freitagabend im Juze Neuburg auf der Bühne

Hybrid Rage sind vier Jungs aus Ingolstadt und Umgebung, die Metal- und Crossover-Musik aus ihrer Jugend covern. Dabei gibt der Name Aufschluss zum Programm, welches von Linkin Park über Rage Against The Machine quer durch die Bands und Genres der 1990er bis zu den frühen 2000ern geht. Sie haben es sich auch zum Ziel gesetzt, eher sanftere Pop-Nummern auf eine etwas brachiale Art und Weise zum Besten zu geben.

Wenn es um kultige Thrash Metal Bands aus deutschen Landen geht, dürfen Entera nicht fehlen. Zu Beginn der 90er-Jahre gegründet, konnten die Nürnberger bereits über die Grenzen hinaus große Erfolge feiern. Ihrem Stil ehrlich und geradeaus treu bleiben, sich aber dennoch konsequent weiterentwickeln – Entera schaffen es auch nach über 30 Jahren, dem Mainstream zu trotzen. (AZ)