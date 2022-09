Das Trinkwasser in Neuburg wird wohl noch bis mindestens Ende Oktober gechlort. Ein Stadtrat fordert eine bessere Informationspolitik.

Das Trinkwasser in Neuburg wird noch einige Zeit gechlort. Dies teilte Ernst Reng von den Stadtwerken am Dienstag im Werkausschuss mit. Auf Nachfrage von Hans Mayr sprach Reng von einer „lang anhaltenden Chlorung“ von mindestens drei Monaten. Wenn es gut laufe, müsse man die Maßnahme bis Ende Oktober laufen lassen. Von diesem Zeitpunkt müsse man jedoch „mindestens ausgehen“.

Mayr forderte, dass die Stadtwerke zu diesem Thema öfter informieren, schließlich gebe es zum Beispiel Menschen, die allergisch auf Chlor reagieren. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling verwies darauf, dass in der weit überwiegenden Zahl der Kommunen in Deutschland 365 Tage im Jahr das Wasser gechlort wird. Man befinde sich in Neuburg in einer glücklichen Lage, dass man im Normalfall auf eine Chlorung verzichten kann. (ands)

