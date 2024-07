Das Wasser kommt von oben: Neuburger Jazzkeller muss getrocknet werden

Normalerweise setzt Manfred Rehm während der Sommermonate keinen Fuß in die „Unterwelt“ der historischen Hofapotheke, seine Arbeit und die Vorbereitungen für die neue Saison erledigt er ausnahmslos im Büro im Erdgeschoss. Bis zum 19. Juni. Da trieb den langjährigen Chef des Birdland-Jazzclubs eine innere Stimme ins Gewölbe. Zum Glück! „Ich habe gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt“, erinnert sich Rehm. Und tatsächlich: Als er in der Dunkelheit ein paar Schritte auf dem Steinboden geht, da spürt er plötzlich, dass alles nass ist. Nicht hoch, aber so, dass der gesamte Keller unter Wasser steht.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Manfred Rehm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis