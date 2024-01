Neuburg

28.01.2024

Das Wawau Adler Quartett im Birdland: Der Gitarrist und die Diva

Wawau Adler spielte mit seinem Quartett im Birdland in Neuburg.

Plus Wawau Adler trat im Neuburger Birdland Jazzclub auf. Mit dabei hatte er noch drei andere hochkarätige Musiker. Wie Adler den Sound der Väter erweiterte.

Die Faszination des Gypsy-Jazz liegt zu weiten Teilen in seiner schier unvorstellbaren Virtuosität. Da hexen die Gitarrenmeister auf den Spuren Django Reinhardts nur so übers Griffbrett, dass dem Publikum der Mund vor Staunen offen bleibt. Dass sich das Genre darin bei weitem nicht erschöpft, zeigte einmal mehr Wawau Adler bei seinem Gastspiel im Birdland Jazzclub Neuburg am Samstag.

Natürlich gehört auch hier der virtuose Ritt über den Gitarrenhals zur Kunst, umso mehr als Adler eine original Selmer-Gitarre aus den Vierzigern aufgetrieben hat, eine „schwer bei Laune zu haltende Diva“ freilich, wie sie Reinhardt, der belgische Meister und Begründer des Genres seinerzeit zu spielen pflegte. Ihm ist schließlich das Programm zu weiten Teilen gewidmet mit „The Best Things in Life Are Free“, „La Belle Vie“, dem wunderbaren Balladenklassiker „Lover Man“ und „Le Soir“.

