Neuburg

vor 31 Min.

Retro-Flair, Goaß und ein Igel: Das wird aus der ehemaligen Sonderbar

Plus Nach 13 Jahren ist die Sonderbar in Neuburg Geschichte. Doch es gibt neue Pächter, die die Kneipe am Fuße des Nadelöhrs übernehmen. Wer sie sind und wann "Die Bar" eröffnet.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Jede Gastronomie, egal ob Restaurant, Bar oder Café, hat ihren ganz eigenen Charakter, der sich aus vielen Faktoren zusammensetzt. Dazu gehört die Historie, die Atmosphäre, das Sortiment, die Einrichtung - aber auch die Menschen, die dort arbeiten, denn sie tragen ebenfalls zur Identität bei, vor allem über Jahre hinweg. So ist es auch bei Markus Marek, besser bekannt unter dem Spitznamen Igel, und seiner Frau Sandra. Knapp 16 Jahre haben die beiden im Neuburger Hertlein gearbeitet und gehörten damit eigentlich schon zum Inventar. Doch nun will das Paar sein eigenes Ding machen und eröffnet in wenigen Tagen "Die Bar", dort, wo einst die Sonderbar war.

Insgesamt 13 Jahre gehörte sie zum Nachtleben, die Sonderbar, an der Hölle 11, an der Pforte zur Oberen Altstadt. Seit Anfang Mai ist Schluss, "Die Kultbar in Neuburg", wie es auf der Facebook-Seite heißt, ist Geschichte. Gastronom Sebastian Bollinger, der die Bar über all die Jahre gepachtet hatte, gibt sie ab, weil er sich primär auf das Tanzcafé Hertlein konzentrieren will, das er 2020 vom damaligen Pächter Mike Habermeier übernommen hatte. Ein weiterer Grund für das Aus war auch die schwere Suche nach Personal. "Und Anfang Februar kam es dann zu einem Gespräch", erzählt Igel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen