Neuburg

16.07.2022

Das Ziel: Ein Wohnmobil-Club in Neuburg

Wohnmobilbesitzer und Kastenwagen-Camper (im Bild links Maximilian Lanig) und solche, die es werden wollen, sind am Mittwoch zum ersten Treffen ins Gasthaus Pfafflinger eingeladen. Geht die Idee von Richard Ott - auf dem Bild rechts mit seiner Frau Irmgard zu sehen - auf, kann sich aus einer Interessengemeinschaft idealerweise ein Wohnmobil-Club in Neuburg entwickeln.

Plus 2022 sind im Landkreis 1063 Wohnmobile gemeldet. Das sind satte 45 Prozent mehr gegenüber 2019.Diesem Trend in und um Neuburg soll Rechnung getragen werden – und zwar generationsübergreifend.

Von Manfred Rinke

Der Trend ist eindeutig. Mit Beginn der Corona-Pandemie schnellte die Zahl der Wohnmobilbesitzer geradezu in die Höhe. Der deutschlandweite Boom ist auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu beobachten. Seit 2019 stieg die Zahl der Wohnmobile von 714 auf 1063. Das gesteigerte Interesse an einem mobilen Zuhause auf vier Rädern brachte nun Richard „Ricci“ Ott auf die Idee, einen Wohnmobil-Club für Neuburg und die Umgebung zu gründen. Bis es soweit ist, gilt es allerdings erst einmal herauszufinden, wer überhaupt Interesse daran hätte. Ein erster Termin für ein zwangloses Treffen steht bereits. Es ist der Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr im Nebenzimmer vom Gasthaus Pfafflinger am Schrannenplatz in Neuburg. Eingeladen dazu ist nicht zuletzt auch die junge Generation, die im Camper unterwegs ist und einen Kastenwagen – vielleicht auch noch selbst – dafür umgebaut hat oder umbauen möchte.

