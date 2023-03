Neuburg

Daten für die Nachhaltigkeit: Neuburg will kommunale Wärmeplanung

Plus Neuburg will im Rahmen einer "kommunalen Wärmeplanung" die rund 8000 Gebäude im Stadtgebiet auf ihre CO2-Bilanz erfassen lassen. Doch die Zeit drängt.

Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Vordergrund, auch für Kommunen. Es geht darum, die CO 2 -Bilanz des Gebäudebestandes zu verbessern. Doch um dieses Ziel zu erreichen, braucht es zunächst eine Bestandsaufnahme, in welchen Bereichen der Stadt welcher Handlungsbedarf besteht. Relevante Fragen sind etwa: Wo steht welche Heizung, und wo benötigt man welchen Verbrauch? Die Verantwortlichen in Neuburg möchten nun diese Datengrundlage, eine sogenannte "kommunale Wärmeplanung", erarbeiten lassen. Im Stadtgebiet stehen rund 8000 Gebäude, sowohl private als auch gewerbliche, die es zu erfassen gilt. Die Zeit drängt - zumindest dann, wenn man viel Geld sparen möchte.

