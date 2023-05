Neuburg

vor 2 Min.

David Murray: Eine Schlüsselfigur des modernen Jazz

David Murray ist einer der besonders herausragenden Tenorsaxofonisten der Gegenwart. Am Wochenende war er im Neuburger Birdland.

Plus Wie David Murray im Neuburger Birdland Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Jazz verwob.

Von Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Einer der besonders herausragenden Tenorsaxofonisten der Gegenwart, geradezu eine Schlüsselfigur des zeitgenössischen Jazz, bot im Neuburger Birdland ein mitreißend spannendes Konzert und warf mit Inspirations-Nuggets nur so um sich.

David Murray ist dem Zorn jüngerer Tage längst entwachsen

David Murray, mit seinen 68 Lenzen dem Zorn jüngerer Tage längst entwachsen, hat mit den Jahren an Power nichts verloren. Die geradezu schmerzhaft schneidende Präzision seines Tons, der Schrei des Instruments im Falsett, das robuste Volumen und die stupende Technik vereinen einen ganzen Jazzkosmos in sich. "Nino": Die Geschichte wird von der Gegenwart förmlich umschlungen und weist geradewegs in die Zukunft des akustischen Jazz sowie dessen Drang nach Freiheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen