Debatte um Denkmalschutz: Ausschuss erlaubt Neubau am Neuburger Brandl

Plus Ein junger Bauherr darf am Neuburger Brandl abreißen und ein neues Wohnhaus errichten. Die Einwände des Denkmalschutzes hat der Bauausschuss jetzt „abgeräumt“.

Florian Veitinger kann bald bauen. Der junge Mann will das alte Anwesen seiner Oma unterhalb des Nachtberges abreißen und ein neues Wohnhaus hinstellen. Die Bedenken des Denkmalschutzes räumten die Stadträte im Bauausschuss jetzt ab.

Das Landesamt für Denkmalschutz sieht den Bereich an der Brandlbucht vor den Felsen des Nachtberges als unmittelbares Vorfeld der früheren Stadtverteidigung. Es müsse von Störungen frei bleiben. Dass solche Festungsanlagen noch erhalten sind, könne man als „seltenen Glücksfall“ bezeichnen, so die Denkmalschützer. Sie sehen auch das bescheidene alte Wohnhaus als Teil des Ensembles Obere Altstadt denkmalgeschützt.