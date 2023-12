Debatte um Tempo 20 in Franziskanerstraße: Stadtrat verteidigt sich

Wolfgang Schlegl, Stadtrat und Bäckerei-Inhaber in der Neuburger Franziskanerstraße, möchte das dortige Tempolimit hochsetzen. Nach Kritik eines Lesers bezieht er Stellung.

In der Neuburger Franziskanerstraße gilt ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern, um die Sicherheit für den ansässigen Kindergarten und das Alten- und Pflegeheim St. Augustin zu gewährleisten. CSU-Stadtrat Wolfgang Schlegl, der vor Ort seine Bäckerei betreibt, hält diese Regel für unverhältnismäßig. Jüngst beantragte er in einer Sitzung des Verkehrsausschusses, das Limit auf 30 Stundenkilometer zu erhöhen.

In einem Leserbrief, den die Neuburger Rundschau abgedruckt hat, wurden dem Stadtrat deswegen "persönliche Bequemlichkeiten" sowie ein falsches Verständnis der Verantwortung, die mit dem Amt eines gewählten Volksvertreters einhergeht, vorgeworfen. Dies möchte Schlegl so nicht stehen lassen. Den Antrag habe er nicht aus persönlichen Gründen gestellt, betont er. "Wir haben in Neuburg eine Vielzahl von Straßen vor Kindergärten und Schulen. Diese sind alle auf Tempo 30 reguliert. Das sieht die StVO so vor, und das ist auch gut so."

Wolfgang Schlegl möchte Tempo 30 in der Neuburger Franziskanerstraße

Allein in der Franziskanerstraße gelte Tempo 20. "Ja, es gibt einen Kindergarten und das Alters- und Pflegeheim St. Augustin, das rechtfertigt selbstverständlich Tempo 30." Die Paul-Winter-Realschule sei schon seit Jahren ausgezogen, und es gebe in der StVO auch keine Vorschrift, diverse Regulierungen aufzuaddieren, nach dem Motto "zweimal 30 gibt 20", so Schlegl. Zudem würden beide Einrichtungen gut 200 Meter auseinanderliegen.

Nach Angaben von Schlegl ist die 20er-Regelung schon mehr als 20 Jahre alt. "Sie kam noch aus der Zeit, als Radlerinnen und Radler entgegen der Einbahnstraße fahren durften. Das war damals schon höchst gefährlich und wurde auch bald wieder abgeschafft. Einzig die 20er-Zone blieb."

Deshalb sehe der Stadtrat keinen Grund, an dieser Stelle die 20 zu belassen. "Außer wir reduzieren in ganz Neuburg vor allen Schulen, Altenheimen und Kindergärten die Geschwindigkeit auf 20 km/h." Schlegl ist überzeugt: "Es gibt keinen logischen oder sicherheitstechnischen Grund, hier einmalig für Neuburg Tempo 20 zu belassen, außer einen ideologischen." (AZ)

