Dekanat Neuburg-Schrobenhausen war auf Sizilien

34 Teilnehmer aus dem Dekanat Neuburg-Schrobenhausen waren unter der Leitung von Dekan Werner Dippel auf Pilger- und Studienreise auf Sizilien. Die Anreise erfolgte per Flug von München nach Palermo. Nach der Ankunft stand der Besuch des mittelalterlichen Städtchens Cefalù an, welches mit seiner herrlichen Lage am Meer sowie dem Normannendom bezaubert. Ein Höhepunkt war die Besichtigung des Doms von Monreale mit seinen Mosaiken. Die Hauptstadt Palermo war ebenfalls ein Programmpunkt und die Fahrt auf den Hausberg Monte Pellegrino mit der Wallfahrtskirche der hl. Rosalia. Dort wurde die Heilige Messe gefeiert. Anschließend stand Agrigent auf dem Programm und die eindrucksvolle Ruinenstadt im „Tal der Tempel“. Die letzten Tage übernachtete man noch in Giardini Naxos. Auf dem Weg dorthin wurde die Villa del Casale bei Piazza Armerina mit seinen über 3000 m² Mosaikfußböden besichtigt. Auch die Städte Syrakus und Taormina, welche große Zeugnisse der Antike bereithielten, durfte nicht fehlen. In Syrakus wurde in der Wallfahrtskirche „Madonna delle lacrime“ die Wallfahrtsmesse gefeiert. Und schließlich durfte der Besuch auf dem Ätna nicht fehlen. Am letzten Tag wurde noch Catania besichtigt, wo im prachtvollen Dom der Heiligen Agatha ein Gottesdienst gefeiert wurde, bevor der Heimflug anstand.

