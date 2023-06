Neuburg

vor 16 Min.

Dem Himmel fehlten die Träger: So war die Fronleichnamsprozession in Neuburg

Plus Prächtige Fronleichnamsprozession mit weniger Teilnehmern in Neuburg. Stadtpfarrer Herbert Kohler sieht schwere Zeiten auf die Kirche zukommen und will „Erneuerung“. Beten für Frieden in der Ukraine.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Fronleichnam feiert die Kirche als leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler trug am Donnerstag das Allerheiligste in einer glänzenden Monstranz zu den vier Altären. Immerhin noch 250 Gläubige beteiligten sich an der großen Stadtprozession in Neuburg, wie immer prächtig anzuschauen im Zug vom Karlsplatz den Berg hinunter durch die untere Stadt bis nach Heilig Geist.

Aber die Resonanz bröckelt, am Karlsplatz wäre noch viel Raum für Besucher und Vereine gewesen. Es gab keine Blumenteppiche mehr und direkt am zweiten Altar vor dem Stadttheater stellten Ausflügler kurzzeitig ihre Fahrräder ab. Außerdem hatten die Organisatoren offenbar die „Himmelsträger“ vergessen. Vertreter der Bauernschaft sprangen spontan und tatkräftig ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen