Demonstration gegen Hass und Rassismus in Neuburg geplant

In Neuburg soll für Demokratie und Vielfalt demonstriert werden. Mit der Idee ist die Stadt nicht alleine.

Aktuell finden Demonstrationen in zahlreichen Städten in ganz Deutschland statt. Immer mehr Menschen gehen unter dem Slogan "Aufstehen gegen Hass und Rassismus. Für Demokratie und Vielfalt" auf die Straße. Eine solche Demonstration ist nun auch in Neuburg geplant.

Stattfinden soll diese am Samstag, 3. Februar, ab 11 Uhr auf dem Neuburger Spitalplatz. Laut Sabine Gooss, Pressesprecherin des Landratsamtes, ist als Veranstalter der SPD-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen gemeldet. Die Demonstration soll sich vom Spitalplatz über Weinstraße, Luitpoldstraße, Münchener Straße, Hirschenstraße, Adlerstraße, Oskar-Wittmann-Straße zum Schrannenplatz bewegen.

Neuburger Kreis-SPD plant Demonstration gegen Hass und Rassismus

Wie Werner Widuckel, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes sagt, habe es kein spezielles Thema in Neuburg selbst gegeben, das den Kreisverband bewegt habe, eine Demonstration zu organisieren. Man wolle vielmehr auf die generelle Stimmung in der Bevölkerung reagieren. Widuckel ist überzeugt, dass die Mehrheit der Bürger hinter der Demokratie steht, "aber zu leise ist". "Wir sind bereit, die Demokratie zu verteidigen", so Widuckl. (annh)