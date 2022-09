Der Ambrosia-Jäger ist unterwegs: Was tut er?

Plus Die Pflanze Ambrosia kann schwere Allergien und Ausschläge auslösen. Biologe Stefan Nawrath hat etliche Bestände in und um Neuburg entdeckt und beseitigen lassen.

Er ist der Ambrosia-Jäger: Stefan Nawrath durchstreift ein Stoppelfeld bei Burgheim und entdeckt eine Gruppe der unerwünschten Pflanzen. Seit 16 Jahren ist der promovierte Biologe für den Freistaat Bayern unterwegs. Sein Auftrag lautet, die Verbreitung der Ambrosia-Pflanze, die schwere Allergien auslösen kann, zu verhindern.