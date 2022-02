Der "Artaparat" in Neuburg wird zum zweiten Mal befüllt

Plus Das Neuburger Brückenkollektiv befüllt den „Artaparat“ zum zweiten Mal. Kunstwerke können ab sofort gekauft werden. Fünf verschiedene Künstlerinnen und Künstler sind wieder dabei.

Zigarettenautomaten sind nur wirklich keine Bereicherung für die Stadt – auer es handelt sich um ganz besondere Zigarettenautomaten, zweckentfremdet und Mittel für etwas besonders Kreatives. Genau um einen solchen alten Zigarettenautomat handelt es sich beim „Artaparat“, den das Neuburger Brückenkollektiv vor seinem Büro an der Außenfassade aufgehängt hat. Und der jetzt so etwas ähnliches wie seinen zweiten Geburtstag feierte.