Der Augsburger Bischof feiert Weihnachten mit den Gefangenen

Erstmals hat in Neuburg der Augsburger Weihbischof Florian Wörner Weihnachten mit den Gefangenen der JVA gefeiert.

Der Augsburger Weihbischof Florian Wörner hat an Heilig Abend die Justizvollzugsanstalt in Neuburg besucht, um mit den Gefangenen die Weihnachtsmesse zu zelebrieren. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch Norbert Stork aus Neuburg (elektronische Orgel) und seine Tochter (Saxofon) mit Kirchenmusik, traditionellen und populären Weihnachtsweisen.

Der Weihbischof sprach in Neuburg die Konflikte auf dieser Welt an

In seiner Ansprache überraschte der Weihbischof seine Zuhörer zunächst mit der These, Gott verstecke sich. Im weiteren Verlauf klärte er jedoch auf: Die Ankunft Gottes auf der Erde als hilfsbedürftiger Neugeborener, nicht als strahlende Lichtgestalt, und das noch in einer Futterkrippe, aus der sonst nur Ochs und Esel fressen, in einem stinkenden Stall in Bethlehem, anstatt in einem prunkvollen Palast sei eine Gestaltgebung des Kommens des lange erwartenden Erlösers, in der Gott erst gesucht und gefunden werden muss. Der Weihbischof forderte alle auf, es zu machen wie Gott: Keine schlechten Reden zu führen, sondern die Welt zu erfüllen mit Liebe. Dabei sprach er die Konflikte dieser Welt im Großen und im Kleinen an, und nannte dabei explizit die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine.

Die Verantwortlichen sprachen über den Alltag in der JVA Neuburg

Der Himmel führte bei der Messe seine eigene Regie: Während der Ansprache erhellte aus den Wolken hervorkommender Sonnenschein den Gebetsraum der Anstalt in der Altstadt und erfüllte ihn mit strahlendem Licht. Im Anschluss an den Gottesdienst informierte sich Weihbischof Wörner bei dem auch für Neuburg zuständigen Kaisheimer Anstaltsleiter Peter Landauer, dem Neuburger Dienstleiter Nikolaus Riedelsheimer und bei Anstaltsseelsorger Florian Schmutz über den Alltag in der JVA Neuburg. Zum Abschluss gab es gespendete kleine Gaben für die bedürftigsten unter den Gefangenen, die der Weihbischof verteilte. Es war das erste Mal, dass in Neuburg an Weihnachten ein Bischofsgottesdienst stattfinden konnte.

Die Weihnachtszeit ist für die Gefangenen in der JVA Neuburg besonders belastend

Die Weihnachtszeit wird von den Insassen gemeinhin als besonders belastend empfunden, sind sie doch vom Kontakt zu Angehörigen und Freunden abgeschnitten. Telefonkontakte und Besuche sind reglementiert, statt Geschenken gibt es nur für diejenigen einen Sondereinkauf, die von Angehörigen Sondergeld einbezahlt bekommen. "Diese Zeit im Jahr erfordert vom Personal nochmals besondere Aufmerksamkeit, um zu erkennen, wenn ein Insasse von allzu großer Traurigkeit in Depression abgleitet", heißt es in einer Pressemitteilung der JVA. (AZ)