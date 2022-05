Der barrierefreie Ausbau bei St. Peter verzögert sich

Plus Der barrierefreie Ausbau des Vorplatzes vor der Kirche St. Peter in der Neuburger Altstadt verzögert sich. Schuld daran ist ein Umstand, der nichts mit der Baustelle zu tun hat.

Der April ist zu Ende und die Baustelle bei der Kirche St. Peter in der Neuburger Altstadt immer noch nicht. Nach wie vor sperrt ein Bauzaun das Areal ab und alles sieht schwer nach Umbau aus. Nach wie vor sind dort die Handwerker tätig, um das Plateau in einen barrierefreien Bereich zu verwandeln, mit dem künftig auch Rollstuhlfahrer problemlos zu der Kirche kommen können. Eigentlich sollte die Maßnahme bis Anfang Mai über die Bühne gegangen sein, jetzt wird es aber wohl noch zwei bis drei Wochen dauern, bis der Bauzaun tatsächlich fallen kann.