Der Beste Bayerns: Sonax-Azubi aus Neuburg erhält Auszeichnung

Plus Adrian Schmucker von der Firma Sonax in Neuburg ist bayernweit der beste Chemikant-Azubi. Dafür erhält er eine Auszeichnung.

Der beste Lehrling Bayerns in der Berufsausbildung Chemikant im Bereich der IHK hat seine Ausbildung bei der Neuburger Firma Sonax absolviert. Adrian Schmucker hat seine Lehre mit Auszeichnung durchlaufen und bleibt dem Unternehmen auch nach seiner Lehrzeit erhalten. Und das, obwohl der junge Eichstätter nun, mit Erhalt des Gesellenbriefes, in Nürnberg ein Studium begonnen hat. Das läuft allerdings dual ab, sodass Schmucker bei Sonax beschäftigt bleibt und dort seine Praktika und auch seine Bachelor-Arbeit durchführen kann.