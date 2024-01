Neuburg

06:00 Uhr

Der die Tasten streichelt: In Neuburg wird die Kunst des Klaviers vollendet

Plus Zur 249. Auflage von Art of Piano beeindruckte Thomas Rückert mit filigranem lyrischem Jazz im Birdland in Neuburg.

Von Tobias Böcker

Es gibt Momente, die bleiben im Gedächtnis. Zum Beispiel der Augenblick, an dem Thomas Rückert und seine beiden Triopartner Markus Schieferdecker und Peter Baumgärtner irgendwann im zweiten Set dieses denkwürdigen Konzerts Leonard Bernsteins „Somewhere“ anstimmten. Da kam die ganze Essenz eines Konzerts, ja einer Konzertreihe auf den Punkt. In der Tat: Das war „Art of Piano“, deren 249. Auflage der Birdland Jazzclub an diesem Abend erlebte.

Die Idee: Ein Dreieck aus gleichberechtigten Stimmen, die sich in wechselseitiger Initiative und Präsenz die Hände reichen mit dem Ziel, mehr zu sein als die Summe der Einzelteile. Und wenn es gibt, was Kunstkritiker das nennen, was man nicht sagen kann, hier war es so nahe wie nur möglich, jenes geheimnisvolle Etwas, das aus Noten, Strichen, Farben, Klängen ein Kunstwerk entstehen lässt. Einen eigenen Mix aus Standards hatten die Drei ins Birdland mitgebracht, darunter Jazzklassiker wie Billy Strayhorns „Isfahan“ oder Mal Waldrons „Soul Eyes“, durchaus auf den Spuren Bill Evans' und Keith Jarretts - letzteren ließ sein „So Tender“ zu Wort kommen - daneben unter anderem mit gleichem Gewicht Lennon/McCartneys „Here, There And Everywhere“, fein, filigran und frisch zugleich, nicht zuletzt Lee Konitz' „Invitation“ zu dem seinerzeit der Meister selbst Thomas Rückert den Ritterschlag verpasste: „Lee war zufrieden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

