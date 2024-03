Der erste Spargel auf dem Neuburger Wochenmarkt

So früh wie selten gibt es bereits den ersten Spargel auf dem Neuburger Wochenmarkt. Vor Ostern wird das Angebot wohl zunehmen.

Kaum zu glauben: Am Samstag, 16. März, gab es den ersten Spargel auf dem Neuburger Wochenmarkt. Daniela Weber verkaufte ihn für den Spargelhof Sigllechner aus Hohenwart für 14 Euro pro Kilo Klasse I und für neun Euro Klasse II. Die weißen "Stangerl", unter Folien gewachsen, waren rasch weg. Spargelbauer Andreas Sigllechner hatte die kurzzeitigen warmen Tage genutzt und die Ernte anlaufen lassen. Dabei reisen die Erntehelfer aus Rumänien erst in dieser Woche komplett an. Es ist zu erwarten, dass vor Ostern weitere Anbieter auf die Märkte gehen. Preise und Erntemengen sollen ähnlich wie im Vorjahr ausfallen.