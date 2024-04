Neuburg

06:00 Uhr

Der „Geisterblock“ in der Neuburger Eybstraße wird jetzt saniert

Auf der Rückseite sieht der Wohnblock in der Eybstraße ein bisschen wie ein Geisterhaus aus. Aber bald soll die Sanierung anlaufen.

Plus Die Gewo beauftragt ein Augsburger Büro mit der Sanierungs-Planung in der Eybstraße. Der Neuburger Siegfried Meilinger hätte aufgestockt und 16 Wohnungen mehr gebaut.

Von Winfried Rein

Die Sanierung des „Fliegerblocks“ in der Eybstraße nimmt jetzt konkrete Züge an. Das Augsburger Architekturbüro „Projekt 678“ hat die Planung aufgenommen, und die Stadtwerke arbeiten am Nahwärmeanschluss.

Die 32 Wohnungen sollen bis 2026 für etwa 7,5 Millionen Euro top saniert dastehen. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Neuburg (Gewo) würde damit ein Problem lösen, das ihr seit Jahren auf den Nägeln brennt. Block B 259 aus den 30er-Jahren soll endlich wieder für den Neuburger Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Gleichzeitig darf die Finanzierung nicht aus dem Ruder laufen. „Stadt und Gewo schaffen das“, da ist sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sicher. Ursprünglich sollten dort 66 neue Wohnungen entstehen, aber diese Finanzierung kann die Gewo nicht mehr stemmen.

