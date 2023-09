Der Gründertreff Neuburg bietet nun eine regelmäßige Beratung an.

Der Gründertreff Neuburg unterstützt Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Hierfür wird nun eine regelmäßige Beratung und eine Plattform für Austausch angeboten.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich in irgendeiner Form selbstständig zu machen, aber sich noch absolut nicht sicher ist, ob die Idee überhaupt trägt, der kann sich ab diesem Donnerstag, 21. September, Hilfe holen und seine/ihre Vorstellungen mit erfahrenen Profis unentgeltlich reflektieren. Der Gründertreff Neuburg, ein Zusammenschluss aus Aktiv-Senioren, das Otto, der Sparkasse, des Steuerbüros Geier und den Maschinenringen, will die Gründerszene in Neuburg beleben und Anlaufstelle sein, wo Ideen vertieft, Konzepte besprochen, Beratung und Ratschläge gegeben werden, um Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und zum Unternehmertum zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab diesem Donnerstag wird jeweils von 17 bis 19 Uhr 14-tägig, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, ein Mitglied des Gründertreffs in den Räumen des Otto zur Verfügung stehen für Fragen und als Sparringspartner.

Sprechstunde des Gründertreffs Neuburg im Otto

Durch mehrere Veranstaltungen in Neuburg und im Landkreis hat der Gründertreff bereits auf sich aufmerksam gemacht. Den Startschuss bildete ein Abend in den Räumen der Maschinenringe in Neuburg. Der Geschäftsführer der Hans-Lindner-Stiftung, Albert Eckl, als Hauptredner der Veranstaltung, berichtete von seinen reichhaltigen Erfahrungen in der Unterstützung von Unternehmensgründungen durch die Stiftung. Eine Fortsetzung fand im KreativRaum der Gemeinde Oberhausen statt, wo der inhaltliche Schwerpunkt beim Thema Kreativität lag. Benjamin Stechele, Geschäftsführer von Lab Binaer aus Augsburg, schilderte anhand der Gründungsgeschichte seines Unternehmens, welche Rolle auch der Kreativität in diesem Zusammenhang zukommt. Außerdem teilten die Oberhausener Unternehmer Christian Stemmer und Manfred Pettmesser ihre Erfahrungen und Erkenntnisse ihrer eigenen Unternehmensgründung.

In der dritten Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband Donaumoos im Haus im Moos stand die Frage „Bereit zum Gründen? Die wichtigsten Fragen zur Selbstständigkeit“ im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurde auch wieder eine Gründerstory präsentiert, und zwar von Christian Hammerer, der sein Unternehmen Fotografie Hammerer beschrieb. Weitere Veranstaltungen des Gründertreffs sind in Planung.

Bereits bei den Veranstaltungen wurde immer wieder intensiv über die verschiedenen Aspekte des Gründens und den Weg dorthin diskutiert. Nicht zuletzt diese Diskussionen bestärkten die Mitglieder des Gründertreffs Neuburg, eine regelmäßige Beratung und eine Plattform für Austausch anzubieten. Diese startet an diesem Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Otto in der Schmidstr. 113. (AZ)

