Neuburg

vor 51 Min.

Der „gute Geist“ des alten Friedhofs in Neuburg

Im Angesicht mit Ordensgründer Johannes von Gott hat Roland Jäckle auch die Gräber der Barmherzigen Brüder und der Elisabethinerinnen geschmückt. Mit einem Freund zusammen hat er die Pflege der Gräber im alten Friedhof an der Franziskanerstraße in Neuburg auf 40 Grabstätten ausgeweitet.

Plus Rentner RolandJäckle pflegt Gräber im Friedhof an der Franziskanerstraße in Neuburg und betreibt Konversation. Immer mehr alte Grabrechte laufen aus und werden nicht mehr verlängert.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Die Friedhöfe sind in diesen Tagen so belebt wie selten im Jahr. Angehörige und Gärtner richten die Gräber für den Feiertag Allerheiligen am kommenden Dienstag her.

