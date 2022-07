Der Kartenverkauf läuft: Gitarrenfest "Barock bis Rock" steht in den Startlöchern

Das Jubiläumsfest für zehn Jahre „Barock bis Rock“ in Neuburg steht kurz bevor. Das musikalische und Rahmenprogramm ist vollgepackt.

Bereits zum zehnten Mal präsentieren sich im Garten des Neuburger Stadtmuseums bei „Barock bis Rock“ nationale und internationale Künstler rund um die Gitarre. In diesem Jahr feiert als besonderes Highlight die ganze Amalienstraße mit: Auf dem Straßenfest „AMArade“ ist von Donnerstag bis Samstag für Unterhaltung gesorgt.

Vom 27. bis 30. Juli reisen mehr als zwei Dutzend Saitenkünstler und Ensembles nach Neuburg. Im Museumsgarten des Stadtmuseums bringt ein Teil der Künstler die Melodien zum Schwingen. „Ich hole viele Künstler der ersten Stunde noch mal nach Neuburg, die das Publikum am meisten begeistert haben und auch zu meinen Favoriten zählen“, sagt Organisator Nopp Heine. Darunter das Duo Peter Autschbach und Samira Saygili, Martin Moro, Söhnke Meinen oder Will McNicol. Oder aus der Region ist auch der Neuburger Simon Schneid mit dabei, der mit seinem Quintett Nicotheo den Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis gewonnen hat.

Das Festival zeigt dieses Jahr nicht allein die verschiedenen Genres von Klassik bis Rock im Museumsgarten. Zwei Bühnen, mehrere Biergarten, kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Rahmenprogramm sind auf der Amalienstraße geboten. Auf großen Bildschirmen lassen sich die musikalischen Darbietungen im Museumsgarten verfolgen, während in den Pausen Live-Acts auf den Bühnen in der Amalienstraße zu sehen sind. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es tagsüber ein Bühnen- und Straßenprogramm rund um die sechs Saiten für jedes Alter: Es wird unter anderem einen Musikinstrumenten-Flohmarkt und Workshops für Gitarristen jeden Könnens geben. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, im Livestream von überall aus mit dabei zu sein.

Für das „Barock bis Rock“-Festival im Museumsgarten gibt es ein begrenztes Kontingent von Platzkarten. Der Eintrittspreis liegt im Vorverkauf bei 33 Euro pro Abend. Der Eintritt zum AmaFestival ist in diesen „Barock bis Rock“ Festival-Tickets inbegriffen. Der AMArade-Festival-Pass, gültig vom 28. bis 30. Juli, ist im Vorverkauf für 18 Euro erhältlich, Abendkasse 23 Euro. Ermäßigt im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Die Gitarren-Workshops der Künstler können nur mit Anmeldung besucht werden. Alle Tickets, das komplette Programm und die Workshopanmeldung gibt es online hier zu finden: www.barock-bis-rock.de. (AZ)