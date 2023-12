Neuburg

06:00 Uhr

Der männliche Anteil in der Neuburger Maria-Ward-Schule steigt

In der Neuburger Maria-Ward-Schule haben Ehemalige aus der Arbeitswelt berichtet.

Plus Die Maria-Ward-Schule in Neuburg holt sich Berufe ins Haus. Der männliche Anteil steigt, derzeit besuchen 507 Jugendliche die Schule.

Von Winfried Rein

Wie geht es nach der Schule weiter? Weil die Berufswahl für etliche Absolventinnen und Absolventen noch mit Fragezeichen verbunden ist, greift die Neuburger Maria-Ward-Realschule auf gezielte Informationen durch ehemalige Schülerinnen zurück.

So haben jetzt sieben Ehemalige vor den neunten Klassen ausführlich erzählt, wie es ihnen im ersten Ausbildungsjahr ergangen ist. Die meisten arbeiten und lernen im Audi-Werk Ingolstadt als Mechatronikerinnen, Digitalmanagerinnen oder als Fachinformatikerinnen. Einige waren in der FOS, andere sind direkt in die Berufsausbildung eingestiegen. Die Neuntklässler verfolgten die Berichte aus der Praxis hellwach und stellten Fragen. Eine Antwort gaben die jungen Gäste von sich aus: „Ihr müsst euch rechtzeitig Gedanken über passende Berufe machen. Das nimmt euch die FOS als Verlängerung nicht ab.“

