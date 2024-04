Der Mörder kommt zum Schluss: Mimenfeld zeigen den Rekord-Krimi "Die Mausefalle"

Plus Die Neuburger Theatergruppe Mimenfeld bringt mit Agatha Christies "Die Mausefalle" einen Rekord-Krimi auf die Bühne. Der Mörder versteckt sich bis zum Schluss.

Der Mörder ist nicht immer der Gärtner. Vor allem, wenn er gar nicht mitspielt. Dafür gäbe es ein junges Ehepaar, einen hibbeligen Architekturstudenten, eine schrullige Alte, einen pensionierten Offizier und eine distinguierte Dame zur Auswahl. Werʼs tatsächlich war – nun, dafür sollte man schon bis ganz zum Schluss von „Die Mausefalle“ von Agatha Christie, der neuen Inszenierung des Theaters Mimenfeld, warten können, oder am besten gleich einen der noch ausstehenden Aufführungstermine im Sporthotel Rödenhof ins Auge fassen. Denn es lohnt sich allemal. Und zumindest dieses Detail wird an dieser Stelle garantiert nicht verraten.

Jedoch eine Menge andere. Zum Beispiel, dass die Mimenfeld-Akteure mit der Auswahl ihres diesjährigen Stückes zwar einen nicht ganz günstigen (die Verwertungsrechte kosteten dem Vernehmen nach 1000 Euro), dafür aber in jeder Hinsicht zündenden Volltreffer landen konnten. Dem gemeinnützigen Verein, der 2021 den Kulturpreis der Stadt Neuburg erhielt, aber gänzlich ohne kommunale Zuschüsse auskommt, gelang mit dem populären Boulevard-Thriller (dem Rekordstück der englischen Krimi-Großmeisterin schlechthin, das seit über 70 Jahren im Londoner Westend läuft) eine absolut empfehlenswerte, über zwei kurzweilige Stunden dauernde Performance.