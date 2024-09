Der Nabel der Hutwelt: 25. Neuburger Hutschau „Mut zum Hut“ eröffnet

Hut, Schmuck, Mode - es klingt wie die heilige Dreifaltigkeit aller Modisten und Liebhaber der schönen Dinge dieser Welt. Und wenn man sich an diesem Freitag, den 13., im Neuburger Schloss umsieht, dann weiß man auch, warmum diese drei Dinge so gut zusammenpassen. Geladen ist zur Eröffnung der 25. Auflage von „Mut zum Hut“, der mittlerweile schon seit vielen Jahren weltgrößten Hutschau, die von Ute Patel-Missfeldt ins Leben gerufen wurde und mittlerweile von ihrer Tochter Isabel Patel geführt wird. Diesmal hat man sich für einen etwas kleineren Rahmen entschieden, dafür aber für eine besonders exklusive Auswahl an Modisten. Und die zeigen schon bei der Eröffnung ihre Schätze.

Anna Hecker