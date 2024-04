Neuburg

Der Neuburger Bahnhof bekommt eine Videoüberwachung

Immer wieder schlagen professionelle Fahrraddiebe am Bahnhof in Neuburg zu. Jetzt werden Videokameras installiert.

Von Barbara Wild

Wem schon einmal ein Fahrrad geklaut worden ist, der kennt den Ärger und die Wut, dass das eigene, vielleicht sogar teure Fahrrad jetzt ein anderer fährt. In den vergangenen Jahren haben viele Menschen in Neuburg diesen Frust gespürt. Vor allem 2022 wurden so viele Räder wie nie zuvor in Neuburg geklaut. 2023 kristallisierte sich ein Brennpunkt heraus: der Neuburger Bahnhof. Die Täter holten teuere Fahrräder aus den Ständern - und das, obwohl diese in vielen Fällen umfassend gesichert waren. Jetzt aber will die Neuburger Polizei handeln. In Kürze wird die lang erwartete Videoüberwachung installiert.

Am Bahnhof in Neuburg werden häufig Räder gestohlen. Jetzt kommt eine Videoüberwachung. Foto: Andreas Zidar

Ziel der Maßnahme ist es, die hohe Anzahl an Fahrraddiebstählen einzudämmen. Das teilt Heinz Rindlbacher, Chef der Neuburger Polizei, auf Nachfrage dieser Redaktion mit. "Es sind nur noch einige technische Details zu klären, aber dann werden die Kameras in Kürze installiert", so der Polizeirat.

