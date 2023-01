Der Neuburger Chor Windrose wählt seine Spitze neu

Bei dem Neuburger Chor Windrose stehen Vorstandswahlen an. Außerdem zeigt ein Blick auf das Jahr 2023, welch großes Ereignis bevorsteht.

Schwere Jahre im Nacken, Veränderung in der Gegenwart, ein gespannter Blick auf die Zukunft. So könnte man in etwa das jüngste Zusammentreffen des Neuburger Chors Windrose beschreiben. Auf dem Plan der Versammlung standen die Vorstandswahlen, aber auch ein kleiner Rückblick und die Vorschau auf das Jahr 2023, bei dem ein Ereignis im Fokus steht.

Der Blick nach hinten hinterließ bei den Teilnehmern gemischte Gefühle. Denn erst an dem Frühjahr 2022 ging es wieder so richtig los mit den Proben der Chormitglieder. Davor hatte die Corona-Pandemie Zusammentreffen und das gemeinsame Singen schier unmöglich gemacht. Lediglich in Einzelfällen, wenn sich die Sängerinnen und Sänger unter freiem Himmel trafen, waren Proben überhaupt möglich.

Das erste große positive Ereignis fand dann im Sommer statt. Die nachgeholte Jubiläumsfeier im Schlösschen Hessellohe fand im Mitglieder- und Familienkreis statt. Gemeinsam blickte man auf das 40-jährige Bestehen zurück. Eigentlich hätte das Jubiläum bereits im Jahr 2021 gefeiert werden sollen. 1981 hatte sich der bereits zwei Jahre zuvor lose zusammengefundene Chor offiziell für den Namen Windrose entschieden.

Chor Windrose in Neuburg wählt neue Vereinsspitze

Zum Ende des Jahres stand im Oktober ein Probenwochenende im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz auf dem Plan. Der Chor beendete das aktive Jahr 2022 mit einem Adventskonzert am ersten Advent. Die dabei eingesammelte Spendensuppe von 2400 Euro teilte der Chor Windrose nach dem Motto "a bissl was bleibt in Neuburg, und a bissl was geht in die Welt". Daher erhielten die Neuburger Tafel 1200 Euro der Gesamtspende und der Verein Likoni Healthcare ebenfalls 1200 Euro.

Beim Blick auf das laufende Jahr 2023 ist vor allem die Vorfreude auf das Neuburger Schloßfest groß, das am letzten Juniwochenende und am ersten Juliwochenende stattfinden wird. Der Chor Windrose ist bei dem Renaissance-Spektakel zu einem unverzichtbaren Element geworden und wird bei "Commedia dell' Arte" auftreten sowie bei den Neuburger Hofkonzerten teilnehmen. Unabhängig vom Schloßfest plant der Chor Windrose außerdem im Jahr 2023 ein Konzert mit Spirituals und Gospel-Liedern. Die Veranstaltung soll im November stattfinden.

Bei den Vorstandswahlen war folgende Besetzung das Ergebnis: Rainer Reitwießner ist Erster Vorsitzender, die Zweite Vorsitzende ist Amelie Ender. Zum Schriftführer wurde Reinhard Lecheler gewählt, zum Kassenwart Wolfgang Brunner. Im erweiterten Vorstand sind Julia Fischer, Regina Weigl-Dier, Heidi Gennert, Norbert Hornauer, Walter Schmied und Angela Thierauf. Zusätzlich wurde Brigitta Omasreiter als kreative Leitung des zugehörigen Theaterensembles bestätigt. (AZ)