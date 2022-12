Neuburg

19:03 Uhr

Der Neuburger Christkindlmarkt ist eröffnet

Plus Nach drei Jahren Pause gibt es wieder einen Christkindlmarkt am Karlsplatz in der Neuburger Altstadt. Gelungener Start trotz „Schmuddelwetter“. Der Verkehrsverein präsentiert parallel Neues im Schloss.

Von Winfried Rein, Winfried Rein, Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Endlich wieder Weihnachtsstimmung in der Oberen Altstadt: Christkind Fiona Kluge eröffnete Freitagabend mit einem feierlichen Prolog den Christkindlmarkt am Karlsplatz. Zwei Wochenenden lang steht die besinnliche Variante der Neuburger Weihnachtsmärkte im Mittelpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen