Neuburg

vor 50 Min.

Der Neuburger Kreisjugendring geht mit Verstärkung ins neue Jahr

Plus Das Programm des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen für 2024 steht. Geboten ist so einiges – von Kinderstadt zu Tiktok. Zudem gibt es ein neues Gesicht im Team.

Von Katrin Kretzmann

Seit Jahren ist die Kinderspielstadt NeuSobPolis eines der Aushängeschilder im Ferienprogramm des Neuburg-Schrobenhausener Kreisjugendrings (KJR). Es ist ein Erfolgsprojekt – und nur ein Programmpunkt im vollen Kalender des KJR für 2024, wie Geschäftsführer Guido Büttner im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Zudem gibt es ein neues Gesicht im Team.

In NeuSobPolis sind Kinder an der Macht, verwalten ihre eigene Stadt, gehen Berufen nach und verurteilen sogar Verbrecher. Vor sechs Jahren hielt das Planspiel des KJR zum ersten Mal Einzug im Landkreis, seither findet es – mit coronabedingten Einschränkungen - jährlich statt, immer in einer anderen Gemeinde. Austragungsort für 2024 ist Ehekirchen. "Wir haben schon alles eingetütet", sagt Büttner. Termin ist vom 19. bis 30. August. "Unser Ziel ist, dass das Ferienprogramm noch dieses Jahr online geht, sodass Eltern ihre Kids schon anmelden können", so Büttner, der mit einem Augenzwinkern ergänzt: "Wäre doch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk."

