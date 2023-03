Der Neuburger Stadtrat kehrt ins Rathaus zurück

Wegen der Corona-Pandemie musste sich der Neuburger Stadtrat einen größeren Versammlungsraum suchen. Jetzt geht es ins Rathaus zurück, wenn auch mit Bedenken.

Weil es in der Pandemie im Rathaus zu eng wurde, musste der Neuburger Stadtrat für seine Sitzungen ins Kolpinghaus ausweichen. Im Dezember des vergangenen Jahres kam dann die Frage auf den Tisch, ob die Rückkehr ins Rathaus an der Zeit wäre. Schließlich müssen keine Abstandsregeln mehr eingehalten werden, das Gremium könnte also wieder auf engerem Raum zusammensitzen.

Doch genau dieser Aspekt bereitete manchen Stadträten Sorgen. So räumte Florian Herold ( Freie Wähler) ein, dass er nach den vielen Monaten an Pandemiebeschränkungen den größeren Abstand schätzen gelernt habe. Außerdem wies er darauf hin, dass der Kolpingsaal ein besserer Ort sei, um die Stadtratssitzungen für die Öffentlichkeit attraktiv zu machen. "Der Sitzungssaal im Rathaus ist ein Schritt zurück", meinte Herold mit Blick auf eine bessere Transparenz gegenüber den Bürgern.

Neuburger Stadtrat tagt ab April wieder im Rathaus

Auch Frank Thonig (WIND) betonte, dass er zwar den Rathaussaal attraktiv finde, den Kolpingssaal aber zum Arbeiten bevorzuge. Außerdem bemerkte Thonig, dass der Rathaussaal für einen Stadtrat von 40 Personen zu klein sei. Und genau dies steht dem aktuell 30-köpfigen Gremium bevor, da dieses sich durch die steigende Einwohnerzahl Neuburgs ebenfalls vergrößern wird. "Wollen wir hier nicht gleich eine neue Tradition beginnen?", warf Thonig in den Raum.

Dem stimmte zwar auch Matthias Enghuber (CSU) zu, man müsse einen geeigneten Raum für den größeren Stadtrat finden, seiner Meinung nach gehöre das Gremium aber traditionsgemäß ins Rathaus. Dem fühlte sich offensichtlich der Großteil des Gremiums verbunden, mit fünf Gegenstimmen entschieden sich die Mitglieder dazu, ab April wieder im Rathaus zu tagen. (annh)