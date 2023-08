Plus Claudia Unger unternimmt für den Töpfermarkt einen neuen Anlauf im Sinne von Fritz Seebauer. Ines Zagel-Bergbauer holt für die Neuburger Weinbörse Kollegen ins Boot.

Der Neuburger Töpfermarkt steht auf der Kippe. Claudia Unger wird den Klassiker heuer wieder managen, aber sie kämpft mit Kosten- und Personalproblemen. Der 43. Markt wird zur Nagelprobe. „Wenn es so schlecht läuft wie im Vorjahr, dann war’s das“, kündigt die Organisatorin an.

Letztlich nimmt die Neuburgerin die ganze Vorarbeit auf sich, um das Erbe von Fritz Seebauer zu sichern: „Das bin ich ihm schuldig.“ Mit seinem Pioniergeist hatte er 1980 den Töpfermarkt und 20 Jahre später eine Weinbörse ins Leben gerufen. Nach einer gewissen Anlaufzeit hatten sie Qualität, Frequenz und institutionellen Charakter erreicht. Wenn Claudia Unger tatsächlich aufhört, kann sie sich „nicht vorstellen, dass die Stadt den Töpfermarkt fallen lässt“. Er müsste dann städtisch organisiert werden.