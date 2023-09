Der Neuburger Töpfermarkt steht vor dem Aus

Plus Bei Sommerwetter kamen diesmal fast 8000 Besucher zum Töpfermarkt im Neuburger Schloss. Doch für die Fans der traditionsreichen Verkaufsausstellung gibt es schlechte Nachrichten.

Der Neuburger Töpfermarkt ist eine Traditionsveranstaltung, seit Jahrzehnten ist er ein fester und beliebter Termin im Jahresprogramm der Stadt. Bis zu 8000 Besucher kamen auch dieses Wochenende ins Neuburger Schloss und begutachteten, aber kauften auch die Ware der Töpfermeisterinnen und -meister. Doch es war wohl die letzte Gelegenheit, denn Organisatorin Claudia Unger hat am Wochenende ganz klargemacht, dass sie den Markt künftig nicht mehr organisieren werde.

Im Sinne des 2022 verstorbenen Pioniergeistes Fritz Seebauer hätte Claudia Unger gerne weitergemacht, sagt sie. „Aber es ist schwieriger und die Belastung ist mir zu hoch geworden.“ Sie wolle auch ihre familiären Belange nicht vernachlässigen. Die beste Lösung in ihren Augen wäre es, wenn die Stadt Neuburg die Veranstaltung übernehmen würde.