Neuburg

vor 32 Min.

Der neue Fahrradweg an der Augsburger Straße gefällt nicht jedem

Der Fahrradweg an der Augsburger Straße wurde erst kürzlich umgebaut. Noch fehlen Markierungen.

Plus Der ADFC hat den Radweg in der Augsburger Straße in Neuburg, kurz vor dem Kreisverkehr, kritisiert. Die Straßenführung wurde geändert. Doch die Lösung gefällt nicht jedem.

Von Elisabeth Sutner Artikel anhören Shape

Seit diesem Jahr ist Neuburg Mitglied bei der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen" (AGFK). Ziel dieser ist es, Städte fahrradfreundlicher zu gestalten. Gefahrenstellen für Radler sollen beseitigt werden und das Radverkehrskonzept nach und nach umgesetzt werden. In der Augsburger Straße nahe dem Kreisverkehr wurde nun die Straßenführung verändert, um den Weg für Fahrradfahrer sicherer zu gestalten. Doch die Lösung gefällt nicht jedem. Leser haben sich irritiert über die neue Streckenführung in der Redaktion gemeldet und auch in den sozialen Medien wird der neue Radweg disktutiert.

Bislang fuhren die Radfahrer auf dem Rad- und Fußweg unter der Unterführung bis kurz vor dem Kreisverkehr, um dann über eine Absenkung auf die Straße zu gelangen. Diese Absenkung liege aber an einer gefährlichen Stelle, so Fahrradbeauftragter Bernhard Pfahler. Die Fahrradfahrer seien im toten Winkel der Autos und so könne schnell etwas passieren. Bisher war das zum Glück noch nicht so. Aber nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit würde zu einem Unfall führen. Der ADFC wies bei der Prüfung im Frühjahr auf die Gefahrenstelle hin und empfahl den Weg nach dem aktuellen Radverkehrskonzept umzugestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen