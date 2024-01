Der neue Ritter der Neuburger Burgfunken verkündet gute Taten

Bei den Neuburger Burgfunken gibt es einen neuen Ritter. Dieser will sich für den guten Zweck für das Pflegeheim St. Augustin und die Lebenshilfe-Werkstätten einsetzen.

Leicht machte es Landrat Peter von der Grün den Besuchern des Krönungsballes nicht mit seiner Laudatio für den neuen Ritter von der Hutzeldörre. Doch am Ende nannte er seinen Nachfolger: Stefan Guggenmos ist der neue Amtsträger, der die Burgfunken in der kurzen Saison und anschließend durchs Vereinsjahr begleiten wird.

Anders als sein Vorgänger kündigte Guggenmos sofort nach dem Ritterschlag durch Prinzessin Selina I. und die Urkundenübergabe durch Prinz Jonas I. an, welche gute Tat er plant. Er will das Pflegeheim St. Augustin und die Lebenshilfe-Werkstätten unterstützen. Von der Grün hatte sich mehr Zeit gelassen, er verriet erst kurz vor seiner Abdankung, dass er im Frühjahr Parkbänke im Garten der Geriatrie aufstellen lasse. „Ich kann ja schlecht sagen, ,jetzt geht es dir an den Kragen', wie wir das schon in der Zeitung gelesen haben“, hatte Burgfunkenpräsident Harry Zitzelsberger vor der Ritteramtsübergabe des Landrats gescherzt.

Neuburger Burgfunken schlagen Stefan Guggenmos zum Ritter

Von der Grün machte es dann sehr spannend, kaum jemand dürfte den neuen Ritter sofort erraten haben. Er sei in den 70er-Jahren geboren, allerdings nicht in Neuburg, sondern in Ingolstadt, habe aber seinen beruflichen Schwerpunkt in Neuburg, wo er „nicht direkt“ wohne, sei ein Katzenliebhaber, liebe die Berge und freue sich mit Ehefrau Claudia auf den Whirlpool, der ihm bald geliefert werde. Ein Ort, den Von der Grün gleich für das nächste Rittertreffen vorschlug.

Licht ins Dunkle kam erst mit der Berufslaufbahn, die vom Apian-Gymnasium über eine kaufmännische Lehre und verschiedene Märkte in Ingolstadt und im Donauries schließlich in die Selbständigkeit mit einem Discounter in der Nördlichen Grünauer Straße führte.

Lesen Sie dazu auch