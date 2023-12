Der Nikolaus besucht den Neuburger Weihnachtsmarkt

An diesem Mittwochnachmittag besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz. Für die Kinder hat er Geschenke dabei.

Hoher Besuch hat sich am Mittwochnachmittag ab 16.30 Uhr auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz angekündigt. Kein Geringerer als der Heilige Nikolaus wird in Begleitung von Knecht Ruprecht auf der Aktionsbühne inmitten des Marktes Station machen, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an.

Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtsmarkt in Neuburg

Wie demnach zu erfahren war, haben brave Kinder gute Chancen auf eine kleine Gabe, reist der Nikolaus doch mit einem prall gefüllten Sack an.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Es versteht sich von selbst, dass man sich artig benehmen muss und pro Kind auch nur ein Präsent ausgegeben wird. So bleibt gewährleistet, dass möglichst viele kleinen Gäste etwas bekommen. (AZ)

36 Bilder Bilder von der Eröffnung des Neuburger Weihnachtmarktes Foto: Barbara Wild

Lesen Sie dazu auch