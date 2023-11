Der Pegel der Donau in Neuburg steigt

Starkniederschläge und anhaltender Dauerregen lassen derzeit den Pegelstand der Donau stetig steigen. Die Stadt Neuburg ergreift erste Maßnahmen.

Das für den Hochwasserschutz zuständige Tiefbauamt der Stadt Neuburg rechnet aktuell in der Nacht auf Donnerstag mit einem Höchststand von 4,10 Meter. Dies würde der Meldestufe 2 entsprechen und hätte nur sehr geringe Auswirkungen auf das Stadtgebiet. Als erste Maßnahme wurde bereits der Nachtbergweg direkt am Fluss gesperrt. Vom Hochwasser betroffen werden auch Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie unterhalb des Arco-Schlösschens sein.

Das Kunstwerk „undundund“ bleibt in der Donau, der Campingplatz an der Schlösslwiese in Betrieb und die Elemente des mobilen Hochwasserschutzes können im Lager verbleiben. Grundstückseigentümer werden darauf hingewiesen, dass durch den erhöhten Pegelstand der Donau auch der Grundwasserstand zunimmt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Informationen der Hochwasserschutzbroschüre hingewiesen, die unter www.neuburg-donau.de zu finden ist. Den ständig aktualisierten Pegelstand der Donau gibt es auf der offiziellen Homepage des Hochwassernachrichtendienstes Bayern unter www.hnd.bayern.de. (AZ)