Der „Pfaffi“ im Neuburger Ostend soll attraktiver werden

Bei der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Volksfestplatzes im Neuburger Ostend zeigt sich, was Jung und Alt wichtig wäre.

Fünf Wochen nach dem Startschuss der Bürgerbeteiligung kristallisiert sich langsam heraus, in welche Richtung die Aufwertung des „Pfaffi“ sowie die Schaffung einer weiteren Freizeit- und Aufenthaltsfläche auf der Grünfläche zwischen dem Bürgerhaus und der Mehrfachturnhalle gehen könnte.

Im Neuburger Ostend soll der „Pfaffi“, wie der Volksfestplatz generationsübergreifend genannt wird, samt Umgriff aufgewertet werden und als attraktiver und lebenswerter Mittelpunkt dienen. „Kurz gesagt, wir haben die große Chance, einen Mehrwert für den Stadtteil sowie seine Bewohner und Bewohnerinnen zu erreichen“, erklärt Jürgen Stickel vom Stadtteilmanagement. Die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Gesundheit, der Identifikation und der sozialen Integration sowie der Erhöhung der Nutzungsvielfalt sind positive Effekte, die Stickel und sein Kollege Marek Hajduczek durch die Verbesserung der Lebensqualität anstreben.

Die beiden Stadtteilmanager informierten die anwesenden Stadtteilbewohner, Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtrates über die Ergebnisse des bisherigen Prozesses. Mehr als 200 Ostendbewohner haben sich bei der Ideensammlung in Form des Wunschbaumes sowie der Onlinebefragung beteiligt. Die Auswertung durch die beiden Sozialarbeiter ergab folgendes Bild: Der „Pfaffi“ wie sie aktuell der Bevölkerung zur Verfügung steht, wurde mit 3,14 von möglichen fünf Sternen bewertet. Genutzt wird diese hauptsächlich als Aufenthaltsfläche sowie als Spielplatz. Die zentrale Lage im Quartier, die autofreie Zone sowie der schattenspendende Spielplatz werden am meisten geschätzt.

Neuburger Volksfestplatz soll attraktiver gestaltet werden

Verbesserungsbedarf sehen die Ostendbewohner hingegen bei den Sitzmöglichkeiten, im Sanitärbereich sowie beim Verkauf von Speisen und Getränken. „Die Beteiligung spiegelt letztendlich genau das wieder, was wir durch den täglichen Austausch mit den Bewohnern vor Ort mitbekommen“ erklärt Stickel.

Anschließend tauschten sich die Anwesenden gemeinsam aus, was wichtig und was machbar ist, und priorisierten die Vorschläge nach ihren Bedürfnissen und Wünschen. „Die Kleinen wünschen sich für ihren „Pfaffi“ einen Wasserspielplatz, die Jugend Internetzugang sowie einen Volleyballplatz und die Senioren würden sich über Boule und Seniorensportgeräte freuen“, erklärt Hajduczek. Generationsübergreifend sind Sitzmöglichkeiten in verschiedenen Varianten, Verkauf von Speisen und Getränken, Toiletten, schattenspendende Bäume sowie Grünflächen mit Blumenwiesen gefragt. Der Spielplatz hingegen soll nach den Wünschen der Stadtteilbewohner als rauchfreie Zone ausgeschildert werden. „Einen enormen Mehrwert sehen Jung und Alt mit einem Trinkwasserbrunnen“, ergänzt Hajduczek.

Mit dem „Pfaffi“ wird die seit über zwei Jahrzehnten andauernde Aufwertung des lange Zeit städtebaulich vernachlässigten Ostends fortgeführt. Gefördert werden soll die Verbesserungsmaßname über das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“, dem Folgeprojekt von „Soziale Stadt“. Der nächste Schritt ist nach der Befragung die Erstellung eines Entwurfes von dem neuen „Pfaffi“. Dieser soll dann in der geplanten Umgestaltung des Festgeländes im Rahmen des Volksfestes berücksichtigt werden. (AZ)