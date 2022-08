Italienerin erweckt Neuburgs Ottheinrich zum Leben

Plus Caroline Sesta schreibt historische Romane. Jetzt macht sie den Neuburger Pfalzgrafen Ottheinrich zum Protagonisten. Die Geschichte mischt Fakten und Fiktion.

Es ist wie eine Wiedergeburt. Vor knapp 500 Jahren ist Pfalzgraf Ottheinrich, Neuburgs Wahrzeichen und Ikone, gestorben - jetzt wird ihm wieder Leben eingehaucht: als Romanfigur und Protagonist des neuesten Werkes von Autorin Caroline Sesta. "Goldfadenflug. Vom Licht der deutschen Renaissance" heißt der historische Roman, der in eine Zeit entführt, als der junge Graf Ottheinrich als Visionär in Bayern auftrat.