Neuburg

vor 33 Min.

Der Puls der gesamten Musik im Jazzclub

Plus Schlagzeuger Jens Düppe und seine Band breiten im Neuburger Birdland ein Füllhorn an schillernden Kompositionen aus. Warum Trompeter Frederik Köster dabei noch einen Tick besser klingt.

Von Reinhard Köchl

Sind Schlagzeuger wirklich die besseren Bandleader? Vielleicht sogar die besseren Komponisten? Diese Fragen stellen sich nicht wenig spätestens seit Art Blakey, der mit seinen Jazz Messengers Geschichte schrieb und über Generationen mehr Ausbildung betrieb, als dies je an einer Hochschule möglich gewesen wäre. Chico Hamilton, Paul Motian oder in Deutschland Wolfgang Haffner sowie seit einigen Jahren auch Jens Düppe beweisen vor allem eines: Sobald ein Drummer den imaginären Dirigentenstab in der Hand hält, klingt jede Band anders. Organischer, komplexer, ausgeglichener.

